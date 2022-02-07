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Энберт: на эмоциях после командного турнира надеемся на рекордные баллы от Кондратюка

Энберт: на эмоциях после командного турнира надеемся на рекордные баллы от Кондратюка
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт поделился ожиданиями от соревнований мужчин-одиночек.

«В первую очередь надеемся на Марка Кондратюка. Он показал прекрасные чистые прокаты, видно, что находится в хорошей форме. Добавятся соперники в лице Юдзуру, в произвольной не было Нэйтана. Состав сильный, много японских и американских спортсменов. Будет сложно, но на одухотворённости, мотивации и эмоциях мы надеемся на рекордные баллы от Кондратюка. Которые позволят как минимум побороться с Ченом и Ханю.

Хочется пожелать всем ребятам чистых прокатов. Они в хорошей форме, последние турниры показывали хорошие программы. На Олимпиаде всегда большая ответственность и нагрузка. Если наши ребята откатают чисто, то всё возможно. Болеем и ждём чистых прокатов!» — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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