«Пусть парни кайфуют». Воронов — об ожиданиях в мужском одиночном катании на Олимпиаде

Российский фигурист Сергей Воронов поделился ожиданиями от мужского одиночного катания на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Ранее сборная России уже завоевала золотую медаль в командном первенстве.

«Прежде всего хочется поздравить нашу команду и Марка Кондратюка с золотом. Марк большой молодец, что прошёл такое испытание и выдержал. Борьбу с нервами выиграл именно Кондратюк сам у себя. Дай бог ему такого же настроя на личный турнир.



Что касается остальных ребят, им тоже хочется пожелать крепких нервов, чтобы у них были чистые прокаты. Пусть парни просто кайфуют.



Олимпийские игры — это соревнования, в которых может произойти абсолютно всё. Глупо что-то исключать. Всем парням желаю удачи», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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