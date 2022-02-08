Мексиканский фигурист рассказал о работе с Глейхенгаузом и Дудаковым

Мексиканский фигурист, участник Олимпиады-2022 в Пекине Донован Каррильо в разговоре с российскими журналистами поделился впечатлениями от семинаров с членами тренерского штаба Этери Тутберидзе – Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом.
«Я работал на семинарах с Сергеем и Даниилом, когда они приезжали в Мексику. Очень многому научился, их система тренировок прекрасна, они одни из лучших тренеров мира. Всегда здорово поучиться у того, кем ты восхищаешься.
В чём секрет? Секрета нет. Они заставляют тебя работать. Вот почему их девушки и парни одни из лучших в мире. Они не берут время на передышку, на отдых – ты должен работать каждую минуту на льду. Я был очень измождён. Это не жёстко, нет. Если ты хочешь – ты делаешь. Они тебя не заставляют насильно, но делают так, что ты работаешь.
Они фокусировались на умении делать прыжки в усталом состоянии. Потому что каждый фигурист может прыгать, когда он свеж, а с ними можно научиться, как прыгать в усталом состоянии. Когда ты перекидной даже не можешь прыгнуть. Это был вызов и одновременно весело.
Надеюсь, у меня будет время поехать в Москву. Техника мне подходит, я делал так, как хотели Сергей и Даниил, мне было комфортно в их системе», – передаёт слова Каррильо корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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