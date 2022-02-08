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Мексиканский фигурист: девушки Тутберидзе — лучшие в мире

Мексиканский фигурист: девушки Тутберидзе — лучшие в мире
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Мексиканский фигурист, участник Олимпиады-2022 в Пекине Донован Каррильо в разговоре с российскими журналистами поделился своими впечатлениями от уровня подопечных Этери Тутберидзе.

«Я восхищён девушками Тутберидзе – они лучшие в мире. Если у меня будет возможность потренироваться с ними, это будет очень вдохновляюще. Я даже поговорил с Сашей Трусовой в Олимпийской деревне. Советов по четверным она мне не давала, но она очень милая», – передаёт слова Донована Каррильо корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Каррильо выступил с короткой программой на зимних Олимпийских играх в Пекине, за своё выступление он получил 79,69 балла.

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