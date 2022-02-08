Иван Шмуратко: кататься на Олимпиаде — это лучшее чувство на свете

Украинский фигурист Иван Шмуратко прокомментировал своё выступление на Олимпийских играх в Пекине в короткой программе.

«Был рад кататься, на изоляции этого не сделать. Хочу сказать, что был расслаблен – сначала не очень, но во второй части программы успокоился и сделал всё, что мог, наслаждался олимпийским опытом.

Кататься на Олимпиаде – это лучшее чувство на свете, очень горд, что я здесь и представляю свою страну. Жду выступления в произвольной.

На изоляции всё есть, кроме фигурного катания, а оно – самое главное на Олимпиаде. Чувствовал себя не очень хорошо, думал: «Я должен быть там, на льду». Когда вернулся с изоляции, чувства были ещё более всеохватывающие, чем когда приехал сюда. Очень счастлив, хочу хорошо отдохнуть и продолжать исполнять свои программы. Очень хочу выступить в произвольной программе, это очень важно для меня», – передаёт слова Шмуратко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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