Украинский фигурист — про Олимпиаду: я здесь, надо наслаждаться

Украинский фигурист Иван Шмуратко рассказал про разницу между Олимпийскими играми в Пекине и юношеской Олимпиадой.

«Разница с юношеской Олимпиадой огромна. Там я был просто молодым пареньком, который приехал, и – вау. Это было моё первое выступление мирового класса. Я был горд, потому что прошёл путь с первых шагов на льду, первых выступлений дома до юношеской Олимпиады, и это было круто.

А потом мы смогли пробиться сюда. Многие говорили мне, что может быть плохо, но чтобы я наслаждался опытом. Некоторые такое ни разу в жизни не смогут почувствовать, некоторые – только раз в жизни. Я здесь, надо наслаждаться», – передаёт слова Шмуратко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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