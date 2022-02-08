Украинский фигурист Шмуратко: ранний подъём сегодня — часть нашей работы

Украинский фигурист Иван Шмуратко рассказал про ранние подъёмы и изоляцию на Олимпиаде в Пекине.
«Ранний подъём сегодня – часть нашей работы. Мы в таком часовом поясе. Было не так просто, как в домашнем часовом поясе, но ничего страшного. Все в Олимпийской деревне уже больше недели, а я всего лишь три дня. В первый день попал в изоляцию, только недавно вернулся. Очень рад вернуться наконец в деревню.
Насколько плохо было в изоляторе? Я оптимист. Там была еда, душ, не было только фигурного катания, а это самое важное здесь. Пару дней там провести нормально, но не больше. Некоторые спортсмены говорят, еда там ужасная, некоторые – что очень хорошо кормят. По мне, так нормальная. Ничего особенного, но пойдёт», – передаёт слова Шмуратко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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