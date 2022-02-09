Совет ISU выступил за поднятие возрастного ценза в фигурном катании

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) вынес на конгресс организации 2022 года предложение о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании. Об этом говорится в предварительной повестке мероприятия, оказавшейся в распоряжении «Матч ТВ».

Данное предложение было основано на данных, полученных от медицинской комиссии ISU по данному вопросу. Совет предлагает оставить возраст выхода во взрослые состязания во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне и начать его с сезона-2023/24 — до 16 лет, а с сезона-2024/25 — до 17. Как и в нынешних правилах, фигуристу нужно достичь требуемого возраста до 1 июля текущего года.

«Совет ISU пришел к выводу, что ради защиты физического и ментального здоровья наиболее необходимым изменением будет постепенное увеличение планки выхода во взрослый уровень с 15 до 17 лет. Это постепенное внедрение позволит фигуристам адаптироваться к новым ограничениям и избежать того, что фигуристы, которые уже соревновались на взрослом уровне, будут вынуждены вернуться в юниоры», — говорится в пояснительной части предложения.

Ранее с инициативой поднятия возрастного ценза в фигурном катании (в одиночных дисциплинах — с 17 лет, в парных — с 16) выступила Норвегия. Ее предложение так же находится в повестке конгресса, однако инициатива совета ISU имеет гораздо более высокий статус, так как основана на внутренних опросах и данных медицинской комиссии.

Конгресс ISU пройдет в июне 2022 года на Пхукете.