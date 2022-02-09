Татьяна Тарасова отреагировала на предложение ISU поднять возрастной ценз

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала предложение Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

«Мы будем продолжать выигрывать, даже если это решение принято. Они могут делать, что хотят», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Соответствующее предложение было сформировано на основании данных, полученных от медицинской комиссии ISU. Совет предложил оставить возраст выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне и поднять его с сезона-2023/2024 до 16 лет, а с сезона-2024/2025 — до 17. Как и в нынешних правилах, фигуристу нужно достичь требуемого возраста до 1 июля текущего года.

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