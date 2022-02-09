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Ковтун — о предложении повысить возрастной ценз: наши фигуристы всё равно будут лучшими

Ковтун — о предложении повысить возрастной ценз: наши фигуристы всё равно будут лучшими
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Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун оценил предложение Международного союза конькобежцев о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

«Если введут возрастной ценз, мы не сможем на это повлиять и придётся подстраиваться. Наши спортсмены всё ещё будут лучшими, но на это просто потребуется время. Той же Валиевой нечего делать в юниорах. Она на голову выше всего мира», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Соответствующее предложение было сформировано на основании данных, полученных от медицинской комиссии ISU. Совет предложил оставить возраст выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне и поднять его с сезона-2023/2024 до 16 лет, а с сезона-2024/2025 — до 17. Как и в нынешних правилах, фигуристу нужно достичь требуемого возраста до 1 июля текущего года.

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