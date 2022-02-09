Энберт отреагировал на предложение повысить возрастной ценз в фигурном катании

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировала предложение Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

Соответствующее предложение было сформировано на основании данных, полученных от медицинской комиссии ISU. Совет предложил оставить возраст выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне и поднять его с сезона-2023/2024 до 16 лет, а с сезона-2024/2025 — до 17. Как и в нынешних правилах, фигуристу нужно достичь требуемого возраста до 1 июля текущего года.

«Вопрос сложный. С одной стороны, я, конечно, за то, чтобы видеть на соревнованиях самых сильных спортсменов, самые сложные элементы и самое сложное исполнение этих элементов. Наверное, если это делают молодые спортсмены, то в этом ничего плохого нет.

Как любитель фигурного катания я, конечно, хочу видеть лучшее, что есть в нём — допустим, на чемпионате мира. Но встаёт вопрос о здоровье спортсменов, о том, какими путями они к этому приходят. Здесь, наверное, самый правильный и важный комментарий дадут спортивные врачи. И если, например, ранний переход к четверным не вредит здоровью спортсменов, то в этом ничего плохого нет.

В споре о повышении возраста кто-то хочет видеть более женственное фигурное катание. Но я думаю, что одно другому не мешает. У нас и в других странах есть спортсмены более возрастные, которые показывают сложные элементы и более женственное катание. Вот я сейчас смотрю женское катание — и мне нравится. Хочу ли я что-то сейчас в нём изменить? Мне как зрителю нравится смотреть женское одиночное катание. Я бы не стал в нём ничего менять. Но опять же, повторюсь, я периодически слышу мнения о здоровье спортсменов — конечно, здесь нужны комментарии врачей», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.