Ягудин признался, что радовался падению Плющенко на Олимпиаде в 2002 году

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что радовался падению фигуриста Евгения Плющенко на Олимпийских играх — 2002 в Солт-Лейк-Сити (США).



«Мы все живые люди, в 2002 году я прыгал в дикой агонии — в хорошем смысле слова — когда Женя Плющенко упал на Олимпиаде. Что в этом такого? Там решалась моя спортивная карьера!



Понятно, что я здесь третье лицо, не тренер и не хореограф, не руководитель, не спортсмен. Только комментирую. И мне хочется, чтобы получалось у всех! Что ещё мне хотелось — чтобы мы победили в более драматичной истории, чтобы было больше трогательности, что ли, и жара», — приводит слова Ягудина «Спорт-экспресс».

Напомним, Ягудин стал олимпийским чемпионом в одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.