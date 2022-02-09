Олимпийская чемпионка Елена Ильиных скоро станет мамой во второй раз
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Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр в Сочи в танцах на льду Елена Ильиных сообщила, что в ближайшее время во второй раз станет мамой.
Гражданским мужем фигуристки является артист балета Сергей Полунин. 16 января 2020 года у пары родился сын, которому родители дали редкое имя Мир.
«Как думаете, у Мира братик или сестричка?» — написала Ильиных на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».
На Олимпиаде-2014 Ильиных выступала в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым. После Игр пара распалась, и Елена стала выступать с Русланом Жиганшиным, который в мае 2017 года объявил о завершении карьеры. Ильиных продолжила выступать с Антоном Шибневым, но безуспешно.
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