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Олимпийская чемпионка Елена Ильиных скоро станет мамой во второй раз

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных скоро станет мамой во второй раз
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Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр в Сочи в танцах на льду Елена Ильиных сообщила, что в ближайшее время во второй раз станет мамой.

Гражданским мужем фигуристки является артист балета Сергей Полунин. 16 января 2020 года у пары родился сын, которому родители дали редкое имя Мир.

«Как думаете, у Мира братик или сестричка?» — написала Ильиных на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».

На Олимпиаде-2014 Ильиных выступала в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым. После Игр пара распалась, и Елена стала выступать с Русланом Жиганшиным, который в мае 2017 года объявил о завершении карьеры. Ильиных продолжила выступать с Антоном Шибневым, но безуспешно.

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