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Фигуристка Туктамышева раскрыла секреты красоты

Фигуристка Туктамышева раскрыла секреты красоты
Елизавета Туктамышева
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Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась своими любимыми процедурами по уходу за лицом.

«Хороший сон и не есть много солёного на ночь, тогда уже утром будешь неплохо выглядеть! Следующий шаг — это душ, он лучше всего бодрит и снимает остатки усталости с лица. После душа дело за малым. Нужно хорошо увлажнить кожу, для этого я использую разные сыворотки и крема, а после увлажнения уже можно спокойно наносить макияж», — рассказала Туктамышева порталу woman.ru.

25-летняя фигуристка заявила, что баня — лучшее средство для смягчения и омоложения кожи. А вот уже после парилки она пользуентся разными масками — они дают больший эффект.

Однако фигуристка подчеркнула, что внешняя оболочка — не главное. Девушка верит, что красота связана с внутренним состоянием, и если в душе беспорядок, то и на внешности это непременно отразится.

Елизавета Туктамышева — самая взрослая одиночница сборной России по фигурному катанию, чемпионка мира и Европы.

Напомним, Туктамышева может заменить Камилу Валиеву в личном турнире фигуристок на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она является запасной сборной России.

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