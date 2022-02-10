Канадская фигуристка отказалась отвечать на вопрос о командном турнире

Представительница сборной Канады по фигурному катанию Мэдлин Шизас не пожелала отвечать на вопрос о командном турнире, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, победителем командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине стала сборная России, за которую выступали и Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
Позднее стало известно, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Именно по этой причине организаторы ОИ перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований.
Мэдлин Шизас заняла третье место в произвольной программе в рамках командного турнира. Сборная Канады по итогам турнира стала четвёртой.
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