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Камила Валиева дважды упала во время тренировки в Пекине, Трусова — трижды

Камила Валиева дважды упала во время тренировки в Пекине, Трусова — трижды
Камила Валиева
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Стало известно, как в четверг выступили на тренировке в Пекине российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова.

Валиева упала с четверного сальхова, сделала тройной аксель, четверной тулуп-тройной тулуп, тройной риттбергер, упала с четверного тулупа, сделала четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов, тройной лутц-тройной тулуп, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Результат прогона Трусовой: 4f, 4s (падение), 4t, 2a (падение), 4lz (падение), 4lz-3t.

Ранее стало известно, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Именно по этой причине организаторы ОИ перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований.

В командном турнире от сборной России помимо Валиевой участвовали пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк.

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