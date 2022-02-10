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«Сплетнями не занимаюсь». Тутберидзе прокомментировала ситуацию с допинг-тестом Валиевой

«Сплетнями не занимаюсь». Тутберидзе прокомментировала ситуацию с допинг-тестом Валиевой
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Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе ответила на вопрос о ситуации со своей подопечной.

«Сплетнями не занимаюсь», — заявила Тутберидзе, слова которой передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, победителем командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине стала сборная России, за которую выступали и Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Позднее стало известно, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Именно по этой причине организаторы ОИ перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований.

В четверг Валиева приняла участие в тренировке.

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