Туктамышева: такая высокая техника, которая сейчас есть, подвластна маленьким и худеньким

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о конкуренции в российском женском одиночном катании.
«Сейчас очень высокая конкуренция. Нужно понимать, что такая высокая техника, которая сейчас есть, подвластна очень немногим и в основном маленьким и худеньким, потому что тогда легче намного прыгать и крутиться. Это недавно пошло внедрение четверных в программы, и девушкам, которые начинали раньше свою карьеру, уже очень сложно переступить этот порог и начать прыгать четверные, потому что в основном все делают только тройные. Никто не может конкурировать с более молодыми.
Молодые появляются достаточно часто. Сейчас у нас уже есть Софья Акатьева, ей 14 — она уже за Камилой Валиевой. Она тоже маленькая юная звёздочка», — сказала Туктамышева в подкасте «Коммент.Шоу».
- 11 февраля 2022
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