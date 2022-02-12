Алина Загитова обратилась к фанатам, достигнув отметки в 1 млн подписчиков в «Инстаграме»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в «Инстаграме» пост, отметив достижение миллиона подписчиков.
«Наш первый миллион.
Я благодарна, что вы продолжаете следить за моей жизнью и дарите мне всю свою любовь и поддержку. Каждый из вас часть большой #ZagiFamily, которую я безумно люблю!
Публикация доступна в «инстаграме» Алины Загитовой.
Спасибо, что вы есть, спасибо, что поддерживаете и остаётесь рядом. Дальше будет ещё больше интересного, обещаю! Люблю вас, Ваша Алина», — написала Загитова.
Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру.
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