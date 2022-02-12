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Усачёва впервые вышла на лёд после травмы и обратилась к Валиевой

Усачёва впервые вышла на лёд после травмы и обратилась к Валиевой
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Российская фигуристка Дарья Усачёва впервые после полученной в ноябре травмы вышла на лед. Ранее, 10 дней назад, ученица Этери Тутберидзе приступила к тренировкам в зале.

Усачёва получила травму на раскатке перед выступлением в короткой программе на четвёртом этапе серии Гран-при в Японии. Во время выполнения прыжкового элемента у спортсменки произошёл отрыв связки одной из внутренних мышц правой ноги в зоне роста бедренной кости. Со льда её унесли на руках.

«Сегодня я впервые за долгое время вышла лёд, чему невероятно рада! Пользуясь случаем, хочу пожелать удачи и чистых прокатов нашим олимпийцам и, конечно же, Камиле выдержать всё то, что сейчас происходит», — написала Усачёва на своей странице в «Инстаграме».

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