«Полёт нормальный». Татьяна Тарасова показала архивное фото в честь своего юбилея

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова опубликовала пост в честь своего юбилея и показала архивное фото. Сегодня, 13 февраля, ей исполняется 75 лет.

«75! Полёт нормальный!» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьян Тарасовой.

Татьяна Тарасова — дочь известного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Она выступала в паре с Георгием Проскуриным. В 1965 году они заняли седьмое место на чемпионате мира. Их лучшим результатом на чемпионатах Европы стало четвёртое место в 1966 году. Тарасова и Проскурин дважды становились призёрами чемпионатов СССР, а в 1966 году выиграли Универсиаду.



В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были: Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.

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