«Желаем крепкого здоровья». Олимпийский комитет России поздравил Тарасову с юбилеем

Олимпийский комитет России в своём «инстаграме» поздравил заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову с днём рождения.



«Татьяне Анатольевне Тарасовой – 75! Поздравляем великого тренера по фигурному катанию и желаем крепкого здоровья!», — говорится в сообщении.

Татьяна Тарасова — дочь известного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Она выступала в паре с Георгием Проскуриным. В 1965 году они заняли седьмое место на чемпионате мира. Их лучшим результатом на чемпионатах Европы стало четвёртое место в 1966 году. Тарасова и Проскурин дважды становились призёрами чемпионатов СССР, а в 1966 году выиграли Универсиаду.



В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были: Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.