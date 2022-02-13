Алексей Ягудин — Татьяне Тарасовой: всегда с Вами и всегда за Вас. Ваш сын, Лёха

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поздравил заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову с юбилеем. Ей сегодня, 13 февраля, исполняется 75 лет.

«Неповторимая Татьяна Анатольевна Тарасова. С юбилеем. Номер один. Всегда с Вами и всегда за Вас. Ваш сын, Лёха Ягудин», — написал Ягудин в своём «инстаграме».

Среди учеников Тарасовой в разные годы были: Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.

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