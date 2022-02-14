Евгения Медведева обратилась к Татьяне Тарасовой

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева обратилась к заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. Спортсменка поздравила тренера с юбилеем. Вчера, 13 февраля, Тарасовой исполнилось 75 лет.
«Татьяна Анатольевна, поздравляю Вас с юбилеем! Хочется пожелать Вам здоровья! Мы все Вас очень любим. Вы вдохновляете многих фигуристов. Мы все скучаем по Вашему голосу в трансляциях фигурного катания.
Вы великий тренер и пример для всех комментаторов. Живите долго и счастливо! Скоро увидимся!» — написала Медведева, прикрепив текст к старому фото Тарасовой.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
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