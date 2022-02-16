Фигуристка Алёна Косторная снова сломала руку. Теперь левую

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная, отвечая на вопросы подписчиков страницы kostornaiateam в «Инстаграме», сообщила, что вновь сломала руку, но продолжает тренировки.

«Я приступила к тренировкам. Да, я опять сломала руку. Теперь левую. Всё бывает», — сказала Косторная.

Фото: «Инстаграм» kostornaiateam

В декабре из-за перелома правой руки Косторная пропустила чемпионат России и не смогла отобраться в сборную страны для выступления на чемпионате Европы и Олимпийских играх.

Алёна рассказала, как получила новую травму.

«Вышла на лёд, начала тренироваться, уже полторы недели прокаталась, начала восстанавливать прыжки, но снова упала. Сломала левую руку, отломалось основание ладьевидной кости, а это значит — шесть недель в гипсе. Но я продолжаю тренироваться — пальцы свободны, значит, могу завязывать коньки. Это неприятно, но один-два раза могу потерпеть», — приводит слова Косторной ТАСС.