Фигуристка Алёна Косторная снова сломала руку. Теперь левую

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная, отвечая на вопросы подписчиков страницы kostornaiateam в «Инстаграме», сообщила, что вновь сломала руку, но продолжает тренировки.
«Я приступила к тренировкам. Да, я опять сломала руку. Теперь левую. Всё бывает», — сказала Косторная.
Фото: «Инстаграм» kostornaiateam
В декабре из-за перелома правой руки Косторная пропустила чемпионат России и не смогла отобраться в сборную страны для выступления на чемпионате Европы и Олимпийских играх.
Алёна рассказала, как получила новую травму.
«Вышла на лёд, начала тренироваться, уже полторы недели прокаталась, начала восстанавливать прыжки, но снова упала. Сломала левую руку, отломалось основание ладьевидной кости, а это значит — шесть недель в гипсе. Но я продолжаю тренироваться — пальцы свободны, значит, могу завязывать коньки. Это неприятно, но один-два раза могу потерпеть», — приводит слова Косторной ТАСС.
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