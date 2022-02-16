Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Алёна Косторная снова сломала руку. Теперь левую

Фигуристка Алёна Косторная снова сломала руку. Теперь левую
Комментарии

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная, отвечая на вопросы подписчиков страницы kostornaiateam в «Инстаграме», сообщила, что вновь сломала руку, но продолжает тренировки.

«Я приступила к тренировкам. Да, я опять сломала руку. Теперь левую. Всё бывает», — сказала Косторная.

Фото: «Инстаграм» kostornaiateam

В декабре из-за перелома правой руки Косторная пропустила чемпионат России и не смогла отобраться в сборную страны для выступления на чемпионате Европы и Олимпийских играх.

Алёна рассказала, как получила новую травму.

«Вышла на лёд, начала тренироваться, уже полторы недели прокаталась, начала восстанавливать прыжки, но снова упала. Сломала левую руку, отломалось основание ладьевидной кости, а это значит — шесть недель в гипсе. Но я продолжаю тренироваться — пальцы свободны, значит, могу завязывать коньки. Это неприятно, но один-два раза могу потерпеть», — приводит слова Косторной ТАСС.

«Не хочется стать однорукой в 18 лет». Что происходит с фигуристкой Косторной после травмы «Не хочется стать однорукой в 18 лет». Что происходит с фигуристкой Косторной после травмы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022