Алёна Косторная заявила, что досрочно завершила сезон
Поделиться
Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная заявила, что досрочно завершила выступления в этом сезоне из-за перелома левой руки.
Ранее из-за перелома кисти правой руки фигуристка не смогла принять участие в чемпионате России, где проходил отбор на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. На днях она сломала левую руку, но не прекратила тренировки.
«Я не прекращаю тренировки, я тренируюсь. Это не какой-то суперрежим, но соревнований у меня в этом сезоне больше нет, будут только шоу. Я спокойно занимаюсь, да, без прыжков, без сложных элементов, главное, что я на льду. Неудобно коньки завязывать, остальное нормально. Сроки восстановления травмы руки — 6 недель», — приводит слова Косторной «Матч ТВ».
Комментарии
- 16 февраля 2022
-
22:33
-
22:22
-
21:30
-
21:17
-
20:56
-
19:16
-
18:40
-
17:36
-
17:28
-
16:51
-
16:15
-
15:30
-
10:38
-
10:34
-
10:10
-
09:57
-
09:53
-
09:13
-
09:06
-
08:58
-
08:19
-
08:00
-
07:54
-
07:32
-
07:23
-
07:07
-
06:59
-
06:45
-
00:38
-
00:29
- 15 февраля 2022
-
23:45
-
23:37
-
23:15
-
22:49
-
22:25
Партнерский контент