Алёна Косторная заявила, что досрочно завершила сезон

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная заявила, что досрочно завершила выступления в этом сезоне из-за перелома левой руки.

Ранее из-за перелома кисти правой руки фигуристка не смогла принять участие в чемпионате России, где проходил отбор на Олимпийские игры — 2022 в Пекине. На днях она сломала левую руку, но не прекратила тренировки.

«Я не прекращаю тренировки, я тренируюсь. Это не какой-то суперрежим, но соревнований у меня в этом сезоне больше нет, будут только шоу. Я спокойно занимаюсь, да, без прыжков, без сложных элементов, главное, что я на льду. Неудобно коньки завязывать, остальное нормально. Сроки восстановления травмы руки — 6 недель», — приводит слова Косторной «Матч ТВ».