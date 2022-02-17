Чемпионка СССР рассказала, как Евгения Медведева планировала выступать за Армению

Трёхкратная чемпионка СССР в обязательных фигурах Асмик Варданян рассказала, что двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева в детстве рассматривала идею выступать за Армению.

«С семи до девяти лет Женя приезжала на каток к нам в университет (Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. — Прим. «Чемпионата»), и я проделала очень большую работу с ней именно как консультант. Мы с Женей работали над всем: и над скольжением, и над вращениями, и над прыжками. Скольжению на занятиях с Женей и с другими учениками я уделяла очень большое внимание, потому что на четырёх дугах держится всё фигурное катание.

Тогда Женя ещё рассматривала идею кататься за Армению. Но получилось так, что папа с мамой развелись, и эти планы отпали», — рассказала Варданян.

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