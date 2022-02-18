Бестемьянова: у Тарасовой фантастическое чутьё

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, выступавшая в танцах на льду с Андреем Букиным, рассказала, как в 17 лет перешла из одиночного катания к Татьяне Тарасовой.

«Андрей Букин провёл по просьбе Татьяны Анатольевны со мной переговоры в октябре, но только в середине января я приняла решение и начала тренироваться. Почти три месяца я сомневалась. И когда были поставлены программы, я всё лето и начало сезона очень нервничала, ведь всё-таки чего-то я уже добилась, как одиночница. Были какие-то титулы и были хорошие номера, с которыми меня приглашали, например, на показательный тур по Сибири со всей сборной. А в танцах не было ещё ничего. Была только очень трудная работа, и я не знала, получится ли что-нибудь. Я очень нервничала.

Но Татьяна Анатольевна не пригласила бы меня, если бы в меня не верила. У неё фантастическое чутьё. У гениального тренера, наверное, и должно быть такое чутьё. Этим и отличается просто тренер от гениального. Гениальный не будет тратить себя абы на кого, он видит и начинает работать. А что там Татьяна Анатольевна увидела — уж одному Богу известно, потому что мы были никто и ничто, ничего не умели.

Я изменила свою жизнь, перейдя к Татьяне Анатольевне из одиночного катания в танцы на льду. Это было очень трудное для меня решение, но я это сделала, пришла, добилась того, чего хотела. О чём даже мечтать боялась. Я добилась того, чего не могла даже представить», — сказала Бестемьянова в монологе для «Чемпионата».