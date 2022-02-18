Наталья Бестемьянова: вот до дрожи, как я хотела выигрывать!

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, выступавшая в танцах на льду с Андреем Букиным, высказала мнение, что выиграть Олимпийские игры можно не всегда с первого раза и в любом возрасте.

«Мне кажется, что судьба каждого спортсмена очень индивидуальна, и у кого-то это золото в 15 лет, как у Тары Липински или Алины Загитовой. Это всё — раз, два — и случилось, дальше ты наслаждаешься всю свою жизнь. А другой потратил всю свою молодость. Вот мы с Андреем потратили всю свою юность и молодость, чтобы в зрелом уже возрасте выиграть Олимпиаду. То есть абсолютно другой путь, совсем другое ощущение этой медали. Я так думаю, не знаю. Но это очень индивидуально, у каждого что-то своё. Но каждому эта медаль дорога.

Когда спортсмен выходит на лёд в самом раннем возрасте, то каждый тренер знает характер своего спортсмена. Есть спортсмены, которые катаются, потому что им нравится сам процесс, а есть спортсмены, которые хотят быть чемпионами. Во мне это всегда соединялось: я обожала процесс, и я ужасно хотела быть первой! Вот до дрожи, как я хотела выигрывать! Это свойство характера, которое дано Богом, и, по моему мнению, воспитать его нельзя. Нужно работать с людьми, которые хотят выиграть», — сказала Бестемьянова в монологе для «Чемпионата».