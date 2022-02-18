Бестемьянова: Тарасова редко повышала на меня голос, но однажды дала пощёчину

Олимпийская чемпионка Калгари 1988 года Наталья Бестемьянова, выступавшая в танцах на льду с Андреем Букиным, вспомнила, как в своё время прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала ей пощёчину.



По словам Бестемьяновой, Тарасова редко повышала на неё голос, не говоря уже о бранных словах, но однажды тренер не выдержала.



«Но на одной официальной тренировке у меня ничего не получалось, и Татьяна Тарасова дала мне пощёчину. Это было единственное правильное действие, которое надо было сделать. Я же сразу пришла в себя и поехала, сделала всё, что было нужно. Я моментально поняла, что она сделала всё правильно. Это не заняло много времени, как если бы она стала со мной разговаривать или начала бы на меня ругаться.



Выгнать меня было нельзя, потому что это была официальная тренировка, когда все сидят и смотрят на прокаты. И разговаривать некогда, надо встать и откатать программу. Она просто дала мне по щеке, и всё — я пришла в себя и поехала кататься.



В той ситуации это было необходимо сделать, и я не расплакалась, а, наоборот, собралась и пошла кататься», — сказала Бестемьянова в монологе для «Чемпионата».

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