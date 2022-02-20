Российская фигуристка Алёна Косторная провела награждение на детском фестивале фигурного катания «Берёзки». Она вручила награду Лее Гумниц в номинации «Лучший фигурист».
Фото и видео с награждения разместила в своём «инстаграме» Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко».
Напомним, в 2020 году Косторная перешла из штаба Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, а в 2021 году вернулась в «Хрустальный».
В 2020 году Косторная стала чемпионкой Европы. Нынешний сезон спортсменка завершила досрочно из-за перелома левой руки.
Ранее из-за перелома кисти правой руки фигуристка не смогла принять участие в чемпионате России, где проходил отбор на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.
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