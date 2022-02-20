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Косторная наградила юную фигуристку «Ангелов Плющенко» на детском фестивале

Косторная наградила юную фигуристку «Ангелов Плющенко» на детском фестивале
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Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная провела награждение юных спортсменов на фестивале фигурного катания «Березки». 18-летняя наградила победившую в номинации «Юный фигурист» Лею Гумниц из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко – «Ангелы Плющенко».

Фото можно посмотреть на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

Напомним, перед сезонном-2020/2021 Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко, а после неудачи в финале Кубка России — 2021 вернулась в «Хрустальный». Косторная не принимала участия в чемпионате России – 2022, где проходил отбор в сборную страны на Олимпийские игры, из-за перелома руки. На днях стало известно, что Алёна досрочно завершила сезон.

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