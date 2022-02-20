«Приняли несколько капель». Эдмундс рассказала о странном поведении российских фигуристок

Американская фигуристка Полина Эдмундс рассказала историю о российских фигуристках, с которыми соперничала в финале юниорского Гран-при в Фукуоке в 2013 году. На том турнире выступали Мария Сотскова, Евгения Медведева и Серафима Саханович.

«Я сидела с ними в раздевалке, готовясь к выходу на тренировку. Их тренеры вышли. Девушки завязывали шнурки, шутили, хихикали. Я была в раздевалке с мамой. За пять минут до выхода на лёд они все достали маленькие бутылочки. У них были пипетки, и каждая фигуристка приняла несколько капель. Они смеялись по этому поводу. Одна сказала: «Мой врач говорит, что я не смогу это проглотить». Другая ответила, что у неё всё нормально. Мы с мамой подумали, что это странно.

Но мы особо не переживали, потому что я, как и они, выполняла тройные прыжки. Однако как только они вышли на лёд, то в первую же минуту стали делать тройной лутц — тройной тулуп, тройной флип — тройной тулуп. Мне тогда было 15, а им — по 13. Мне потребовалось 15 минут, чтобы правильно размяться и подготовить тело к исполнению тройных прыжков. Я не хотела тратить слишком много энергии сразу. Россиянки же 40 минут работали настолько интенсивно, что это было странно. Я никогда не видела, чтобы кто-то в первые 30 секунд тренировки делал тройной лутц и тройной тулуп», — сказала Эдмундс в подкасте The Skating Lesson.

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