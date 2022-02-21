Чемпионка ОИ в танцах на льду Елена Ильиных рассказала о выборе вида спорта для сына

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Елена Ильиных и звезда мирового балета Сергей Полунин рассказали о выборе вида спорта для их сына Мира.

«Я не очень хотела, чтобы сын пошёл по моим стопам? В фигурное катание, вы имеете в виду? Я не то чтобы против, я просто смотрю на сильнейший пример папы и на то, что он сейчас делает с индустрией балета, как она развивается. Плюс как девочка я бы не хотела повторения своего спортивного пути, что ли…

Не знаю, это сложно объяснить. Мне просто очень нравится направление, в котором сейчас работает Серёжа. Мне кажется, что это больше, чем просто балет. У меня нет никаких категорических «нет», просто есть то, что больше нравится лично мне. Безусловно, нужно следить за развитием ребёнка, что ему будет интересно.

Сейчас мы неожиданно осознали, что, видимо, ему нравится хоккей. Он раньше всё время брал швабру и убирался. Я его спрашивала: «Ты что, уборщиком будешь?» А потом нашли на детской площадке клюшку, он начал бегать, забивать, и я поняла, что это же хоккей. Мы купили набор, теперь дома гоняем. В общем, может быть, это тоже будут коньки, но хоккейные», — приводит слова Ильиных журнал «ОК!».

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