Экс-глава РУСАДА отреагировал на слова Эдмундс о странном поведении российских фигуристок

Бывший генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, возглавлявший организацию с 2017 по 2020 год, отреагировал на слова американской фигуристки Полины Эдмундс. Ранее Эдмундс рассказала историю о российских фигуристках, с которыми соперничала в финале юниорского Гран-при в Фукуоке в 2013 году. На том турнире выступали Мария Сотскова, Евгения Медведева и Серафима Саханович. По словам Эдмундс, россиянки перед выходом на лёд «приняли несколько капель», и они с мамой «подумали, что это странно».
«Высказывания американской фигуристки я не хочу комментировать, так как у меня нет достаточной информации, но вероятностные, необоснованные суждения в такой чувствительной области недопустимы.
Все свидетельства, прежде чем их трансформировать в обвинения, должны быть проверены уполномоченными антидопинговыми организациями. А с учётом того, что спортсмены, занявшие призовые места, тем более российские спортсмены, с учётом отнесения их к повышенной категории риска, регулярно тестируются Международным агентством тестирования [ITA] и до, и после соревнований, — при использовании чего-либо запрещённого об этом стало бы сразу известно. Поэтому здесь нет пока оснований что-то обсуждать», — приводит слова Гануса «Газета.ру».
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