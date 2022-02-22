Камила Валиева и Марк Кондратюк показали забавные движения. Видео

В TikTok появилось видео, в котором показано, как российские фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк исполняют забавные движения на камеру.

«Когда ждёшь 140 олимпийцев в «ВТБ Арене», — подписал видео Кондратюк.

Посмотреть видео можно в «тиктоке» Марка Кондратюка.

Напомним, Валиева завоевала золото Олимпиады-2022 в Пекине в командном турнире в составе сборной России. Церемонию награждения проводить не стали — вскоре стало известно, что допинг-тест спортсменки, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.

Марк Кондратюк — олимпийский чемпион в командном соревновании (2022), чемпион Европы (2022), чемпион России (2022) и бронзовый призёр чемпионата России (2021).

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