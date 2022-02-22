Хореограф Адам Соля поставил новую программу Елизавете Туктамышевой

Венгерский хореограф Адам Соля поставил новую программу российской фигуристке Елизавете Туктамышевой. Об этом Соля сообщил на своей странице в «Инстаграме», обратившись к спортсменке.
Соля уже работал с Туктамышевой в сезоне-2017/2018, тогда он поставил ей обе программы — Pisando Flores и Erinnerung. Также хореограф известен по работе с бельгийкой Луной Хендрикс.
«Дорогая Лиза, спасибо за весёлое и продуктивное время, проведённое вместе, и моё сердце благодарно за возможность снова поработать с тобой через несколько лет и создать для тебя волшебную программу. Эта программа — что-то совсем другое, новое, и она идеально ложится на твоё тело и на твои эмоции.
Всегда очень приятно работать с такими прекрасными талантливыми спортсменами, как ты, удивительная связь нашего разума-сердца-души делает нашу работу очень плодотворной. Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя на соревнованиях с нашим новым творением, с нетерпением жду, когда ты будешь сиять!» — написал Соля на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Адама Соля в «Инстаграме».
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