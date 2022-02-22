Анна Щербакова показала фото с записи программы «Вечерний Ургант»
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова сообщила, что в очередной раз станет гостем программы «Вечерний Ургант» в пятницу, 25 февраля. Запись прошла сегодня, 22 февраля.
«По доброй традиции. Смотрите в пятничном выпуске!» — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».
17-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021), победительница командного чемпионата мира (2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021). Анна тренируется в группе Этери Тутберидзе.
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