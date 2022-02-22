Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова показала фото с записи программы «Вечерний Ургант»

Анна Щербакова показала фото с записи программы «Вечерний Ургант»
Комментарии

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова сообщила, что в очередной раз станет гостем программы «Вечерний Ургант» в пятницу, 25 февраля. Запись прошла сегодня, 22 февраля.

«По доброй традиции. Смотрите в пятничном выпуске!» — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

17-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021), победительница командного чемпионата мира (2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021). Анна тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Чудо-женщина Трусова и ангельская Щербакова. Фигуристы зажгли в последний день Олимпиады Чудо-женщина Трусова и ангельская Щербакова. Фигуристы зажгли в последний день Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022