Елизавета Туктамышева рассказала, что помогает ей стабильно исполнять тройной аксель

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как сохранить возможность исполнять элементы ультра-си в любом возрасте.

«Наверное, я не переучивалась, когда взрослела. Техника остаётся та, которой тебя обучили в раннем возрасте. Когда ты взрослеешь, у тебя может меняться тело, рост, объём. Но, в принципе, манера исполнения твоих прыжков будет примерно такая же, как была в детстве. Думаю, на исполнение ультра си во взрослом возрасте влияет то, насколько хорошо ты обучена в техническом плане и делала ли ты эти сложные элементы в раннем возрасте. Мне сейчас помогает прыгать тройной аксель то, что я его выучила в 13 лет», — сказала Туктамышева в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».