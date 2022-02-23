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Елена Радионова оценила последствия повышения возрастного ценза в фигурном катании

Елена Радионова оценила последствия повышения возрастного ценза в фигурном катании
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Призёр чемпионатов мира и Европы, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова высказалась о возможном поднятии возрастного ценза в женском одиночном катании.

«Если поднимется возрастной ценз, возможно, мы уже не увидим такого изобилия четверных прыжков. Всё-таки, как правило, после 18 уже это становится делать труднее, и тело не даёт тебе исполнить какие-то сложные элементы. Возможно, из-за этого мы увидим более зрелое, более женское катание. Одно дело — смотреть на то, как девушка в 15 лет катает, и другое — в 18-20. Мои лучшие годы — это 15-17 лет, потом уже наступил пубертатный период, как раз на время Олимпиады. В 15-16 лет я захватила те титулы, которые смогла.

На самом деле в юном возрасте намного легче это всё переживать — что психологически, что физически. С возрастом, конечно, свои проигрыши было тяжелее воспринимать, потому что ты уже более осознанный человек, уже многое понимаешь. Казалось бы, это маленькая разница, но, наверное, не только тело меняется, но ещё и психология. Поэтому даже проигрыши в юном возрасте легче воспринимать, чем когда ты постарше. Плюс тело легче поддаётся дрессировке», — сказала Радионова в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».

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