Ирина Слуцкая: если бы была олимпийской чемпионкой, счастья бы мне это не прибавило
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая заявила, что золотая олимпийская медаль, из-за отсутствия которой она ранее так расстраивалась, не добавила бы ей счастья.
«Если бы я была олимпийской чемпионкой, счастья бы мне это не прибавило. Наверное, это бы дало прибавку в финансах, а счастье – это совершенно другое. Для каждого счастье своё. Если твоя цель жизни ходить с золотой медалью, ну да, тогда конечно. А у меня счастье другое. Моё счастье-то вот, вокруг меня. Это мои родители, которые до сих пор со мной, моя семья, мои дети», — сказала Слуцкая в спецрепортаже «Горький лёд» на YouTube-канале «Редакция».
Слуцкая во второй раз замужем, она воспитывает троих детей.
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