Алексей Ягудин показал серию фото со свадьбы с Татьяной Тотьмяниной. Авербух отреагировал
Поделиться
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии со своей свадьбы, которая прошла шесть лет назад. Супруга Ягудина — олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина.
«Шесть лет назад в Красноярске...» — подписал он снимки.
«А почему о главном свидетеле ни слова?» — написал в комментариях бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух.
Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.
«Вы очень гармоничная пара, за вами интересно наблюдать, всё просто, говорят, что в этом и кроется гениальность», — написала одна из подписчиц в комментариях.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
Комментарии
- 23 февраля 2022
-
07:45
-
07:36
-
01:02
-
00:51
-
00:36
-
00:20
- 22 февраля 2022
-
23:40
-
23:26
-
23:09
-
23:00
-
22:46
-
21:57
-
21:42
-
21:32
-
21:23
-
21:07
-
20:53
-
20:14
-
19:48
-
18:44
-
17:56
-
17:26
-
14:32
-
13:23
-
12:29
-
11:14
-
11:07
-
10:16
-
09:42
-
09:15
-
06:59
-
01:27
-
01:03
-
00:55
- 21 февраля 2022
-
23:24
Партнерский контент