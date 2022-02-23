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Алексей Ягудин показал серию фото со свадьбы с Татьяной Тотьмяниной. Авербух отреагировал

Алексей Ягудин показал серию фото со свадьбы с Татьяной Тотьмяниной. Авербух отреагировал
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии со своей свадьбы, которая прошла шесть лет назад. Супруга Ягудина — олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина.

«Шесть лет назад в Красноярске...» — подписал он снимки.

«А почему о главном свидетеле ни слова?» — написал в комментариях бывший российский фигурист, а ныне хореограф и продюсер Илья Авербух.

Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

«Вы очень гармоничная пара, за вами интересно наблюдать, всё просто, говорят, что в этом и кроется гениальность», — написала одна из подписчиц в комментариях.

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