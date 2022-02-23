«Две мои золотые медали!» Максим Траньков опубликовал фото с детьми
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков опубликовал фото с детьми после возвращения с Олимпиады в Пекине. Супругой Максима является фигуристка Татьяна Волосожар.
«Две мои золотые медали! Наконец-то вручили!» — написал Траньков.
.Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова.
16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика. 27 мая 2021 года в их семье родился сын Теодор.
Волосожар и Траньков — двукратные олимпийские чемпионы 2014 года, чемпионы мира 2013 года, двукратные серебряные призёры чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратные чемпионы России (2011, 2013, 2016).
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