Алексей Ягудин — о свадьбе с Тотьмяниной: каждую секунду мечтали, чтобы танец прекратился

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился подробностями церемонии бракосочетания с чемпионкой Игр-2006 Татьяной Тотьмяниной. Их свадьба состоялась 6 лет назад в Красноярске.
«Каждую секунду мечтали, чтобы музыка уже остановилась и танец прекратился. А ещё там был Илья Авербух, как свидетель по делу проходил», — написал Ягудин в своём «инстаграме».
Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при.
Тотьмянина в дуэте с Максимом Марининым также стала пятикратной чемпионкой Европы (2002-2006), двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), трёхкратной чемпионкой России (2003-2005), победительницей финала Гран-при сезона-2002/2003.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
- 23 февраля 2022
-
11:11
-
11:10
-
10:36
-
10:09
-
08:55
-
08:43
-
08:31
-
07:45
-
07:36
-
01:02
-
00:51
-
00:36
-
00:20
- 22 февраля 2022
-
23:40
-
23:26
-
23:09
-
23:00
-
22:46
-
21:57
-
21:42
-
21:32
-
21:23
-
21:07
-
20:53
-
20:14
-
19:48
-
18:44
-
17:56
-
17:26
-
14:32
-
13:23
-
12:29
-
11:14
-
11:07
-
10:16