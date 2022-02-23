Алексей Ягудин — о свадьбе с Тотьмяниной: каждую секунду мечтали, чтобы танец прекратился

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился подробностями церемонии бракосочетания с чемпионкой Игр-2006 Татьяной Тотьмяниной. Их свадьба состоялась 6 лет назад в Красноярске.

«Каждую секунду мечтали, чтобы музыка уже остановилась и танец прекратился. А ещё там был Илья Авербух, как свидетель по делу проходил», — написал Ягудин в своём «инстаграме».

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при.

Тотьмянина в дуэте с Максимом Марининым также стала пятикратной чемпионкой Европы (2002-2006), двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), трёхкратной чемпионкой России (2003-2005), победительницей финала Гран-при сезона-2002/2003.

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