«Камила такая маленькая и хрупкая». Навка высказалась о Валиевой, Щербаковой и Трусовой

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о фигуристках Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой. На Олимпиаде в Пекине Щербакова завоевала золото в личном турнире, Трусова — серебро, Валиева стала четвёртой. Камила победила на Играх-2022 в командных соревнованиях.
«Наши девчонки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева — все такие юные, нежные и трогательные, даже не верится, что на льду это настоящие серьёзные бойцы с целой гаммой разнообразных образов!
Ну а наша юная звёздочка Камила совсем Дюймовочка, в жизни такая маленькая, хрупкая, такая скромная, совсем не такая, как была на экранах! Пусть у всех у них всё сложится самым счастливым образом!» — написала Навка в своём «инстаграме».
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