Серебряный призёр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова может не выступить на Кубке Первого канала, который пройдёт в Сочи в марте. Об этом сообщается в «инстаграме» команды фигуристки.

«По нашей информации, участие Саши в Кубке Первого канала не подтверждено, а её заявка в анонсе с самой Сашей не согласована! С большой вероятностью Саша не будет там участвовать. Поэтому, кто хотел брать билеты, не спешите — а кто уже обрадовался и взял, будьте готовы их сдать, если что.

Саша, мы тебя очень любим, всецело за тебя и поддержим любое твое решение!» — отмечается в сообщении.

Кубок Первого канала пройдёт с 5 по 7 марта.

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