Дарья Усачёва опубликовала фото с Щербаковой, Анна отреагировала

Российская фигуристка Дарья Усачёва опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Она сфотографировалась с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой и Софьей Акатьевой.

«Просто фото с Аней», — написала Усачёва.

Щербакова отреагировала на пост Дарьи, разместив эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Дарьи Усачёвой

Усачёва вернулась к тренировкам после травмы ноги, полученной на раскатке непосредственно перед выступлением на Гран-при Японии. Щербакова на Олимпиаде в Пекине выиграла золото в личных соревнованиях. Серебряным призёром стала её соотечественница Александра Трусова, бронза досталась представительнице Японии Каори Сакамото. Россиянка Камилва Валиева заняла четвёртое место.

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