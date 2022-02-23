Дарья Усачёва опубликовала фото с Щербаковой, Анна отреагировала
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Российская фигуристка Дарья Усачёва опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Она сфотографировалась с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой и Софьей Акатьевой.
«Просто фото с Аней», — написала Усачёва.
Щербакова отреагировала на пост Дарьи, разместив эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Дарьи Усачёвой
Усачёва вернулась к тренировкам после травмы ноги, полученной на раскатке непосредственно перед выступлением на Гран-при Японии. Щербакова на Олимпиаде в Пекине выиграла золото в личных соревнованиях. Серебряным призёром стала её соотечественница Александра Трусова, бронза досталась представительнице Японии Каори Сакамото. Россиянка Камилва Валиева заняла четвёртое место.
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