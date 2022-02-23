Алина Загитова посвятила пост четырёхлетию своей победы в Пхёнчхане-2018

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посвятила пост четвёртой годовщине своей победы на Играх-2018 в Пхёнчхане.
«В сегодняшний день поместилось целых два праздника. Для начала всех мужчин и отдельно моего папу хочу поздравить с Днём Защитника Отечества! Желаю вам оптимизма, душевного равновесия и мира над головой.
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И, конечно, 23 февраля является важной датой лично для меня. Ровно 4 года назад я получила золотую медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане! Оказывается, прошло так много времени, а я помню то выступление в таких мелочах, как будто оно было только вчера. Всем огромное спасибо за поздравления! Так мило, что вы помните», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме»
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