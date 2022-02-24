Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 российская фигуристка Елизавета Туктамышева раскрыла секрет успешного выступления на соревнованиях.



«Если говорить обо мне, то мне кажется, что когда болельщики за тебя переживают и верят, то это дает хорошие позитивные эмоции. Но вот когда заранее вешают на тебя медаль, это может сбить, потому что начинает давить чрезмерная ответственность, ты больше думаешь об этом. Это сложновато. Хотя кого-то это, возможно, вообще мотивирует.



Я в такой ситуации, когда выходишь на соревнования конкретным лидером, давно не была. Вообще мало кто может похвастаться такими моментами в карьере. У меня они были давно. Я думаю, если не читать много прессы, отключиться от социальных сетей и сосредоточиться только на фигурном катании, никакие разговоры вокруг, пересуды и ставки тебя не собьют.



Для меня важно абстрагироваться и сконцентрироваться на фигурном катании. Тогда выступать будет легче», — приводит слова Туктамышевой Cosmopolitan.