Александр Жулин обратился к Этери Тутберидзе

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин обратился к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Сегодня, 24 февраля, Тутберидзе исполнилось 48 лет.

«Этери, с днём рождения! Новых побед», — написал Жулин в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» александра жулина

Этери Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном и парном катаниях. Подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, вице-чемпионку олимпийских игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алёну Косторную, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву.

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